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вчера 23:45
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вчера 22:17
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Засчитывать волонтерскую деятельность в трудовой стаж планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают засчитывать волонтерскую деятельность в трудовой стаж. Об этом сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Алия Галимова на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, представляя План проведения Года волонтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, План предусматривает реализацию 7 направлений по развитию волонтерства в Казахстане. Первое – развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности. В рамках этого направления планируется разработка законопроекта по вопросам волонтерской деятельности. Предлагаются нормы по учету волонтерской деятельности при поступлении в колледжи и вузы, а также будем прорабатывать норму по включению опыта работы волонтером в трудовой стаж. Будет разработана методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны для включения ее в последующем в статистическую отчетность», – сказала А. Галимова.
Другие направления Плана, по ее словам, предусматривают: развитие инфраструктуры волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников, включая создание единого проектного офиса для координации волонтерских проектов, которые будут проходить в рамках Года волонтера, и центров поддержки волонтеров; расширение участия граждан в волонтерской деятельности; реализацию проектов корпоративного волонтерства; развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства, проведение конференций по итогам Года волонтера, вручение международной премии «Волонтер года».
В рамках 7 направления планируется реализация 7 национальных проектов для развития отраслевого волонтерства.
Напомним , 27 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера».
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