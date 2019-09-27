Засчитывать волонтерскую деятельность в трудовой стаж планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают засчитывать волонтерскую деятельность в трудовой стаж. Об этом сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Алия Галимова на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, представляя План проведения Года волонтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, План предусматривает реализацию 7 направлений по развитию волонтерства в Казахстане. Первое – развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности. В рамках этого направления планируется разработка законопроекта по вопросам волонтерской деятельности. Предлагаются нормы по учету волонтерской деятельности при поступлении в колледжи и вузы, а также будем прорабатывать норму по включению опыта работы волонтером в трудовой стаж. Будет разработана методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны для включения ее в последующем в статистическую отчетность», – сказала А. Галимова.

Другие направления Плана, по ее словам, предусматривают: развитие инфраструктуры волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников, включая создание единого проектного офиса для координации волонтерских проектов, которые будут проходить в рамках Года волонтера, и центров поддержки волонтеров; расширение участия граждан в волонтерской деятельности; реализацию проектов корпоративного волонтерства; развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства, проведение конференций по итогам Года волонтера, вручение международной премии «Волонтер года».

В рамках 7 направления планируется реализация 7 национальных проектов для развития отраслевого волонтерства.

Напомним , 27 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера».