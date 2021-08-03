Защиту прав женщин и семьи обсудили общественники ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазанова в режиме онлайн провела встречу с представителями государственных органов и общественностью ВКО, в которой приняли участие более 100 восточноказахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в рамках обсуждения с общественностью планируемых мер по защите прав женщин и детей, недопущению насилия в семье.

Заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов проинформировал о мерах, которые принимаются в области по поддержке семьи и противодействию преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Во всех городах и районах области работают специальные общественные комиссии по решению вопросов многодетных малообеспеченных семей, которые за полтора года провели больше 100 заседаний с рассмотрением конкретных вопросов. Также в регионе создано 300 участковых комиссий по определению нуждаемости в адресной социальной помощи. В состав комиссий включены лидеры из многодетных матерей.

«В нашей области одними из первых в стране были официально зарегистрированы общественные объединения многодетных и малообеспеченных семей, которые активно вовлечены в работу с населением. Среди них «Үйлесім» в Усть-Каменогорске, «Ақұлпа аналары» в Семее. Сообществом многодетных матерей реализованы проекты в рамках государственного заказа на сумму 6,6 млн тенге», – отметил заместитель акима ВКО.

Кроме того, многодетные и малообеспеченные семьи в регионе могут выиграть гранты на развитие бизнес-идей. На данный момент данным категориям семей выдано 363 гранта на сумму свыше 211 млн. тенге. А по программе «Еңбек» многодетные и малообеспеченные семьи получают микрокредиты.

Азамат Мухамедчинов в ходе своего выступления затронул тему противодействия бытового и семейного насилия. В органах полиции увеличено количество инспекторов по защите женщин от насилия с 6 до 22. С начала текущего года сотрудники полиции вынесли более пяти тысяч защитных предписаний в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере быта. Помимо этого, установлено 880 особых требования к поведению правонарушителя, в 90% случаев установлен запрет на употребление алкогольных напитков.

«Всего за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к адмответственности привлечено 2 411 лиц. Все эти меры позволили добиться снижения семейно-бытовых преступлений на 20 процентов», – отметил заместитель акима ВКО.

Представители общественности выступили с информацией о проделанной работе и предложениями по усилению взаимодействия органов власти и общественных организаций в вопросах защиты прав женщин и детей, недопущению насилия в семье.

Жанна Жибраева, руководитель общественного Фонда «Центр семьи города Семей», который с 2008 года реализует социальные и благотворительные проекты, обратила внимание на необходимость возрождения практики общественного и коллективного (на работе) порицания дебоширов, а также постоянного сопровождения семьи, попавшей в кризисную ситуацию.

«Сопровождение должно быть системным, последовательным до момента улучшения ситуации. Нам не нужно заниматься констатацией фактов насилия, не бросать семью на полпути», - отметила Жибраева.

Руководитель ОО «Үйлесім», многодетная мама Жулдыз Актанжанова подчеркнула, что в своей работе всегда руководствуется принципом: «что я могу сделать для страны и для людей». Она щедро делится опытом и консультирует организации матерей других регионов, ведет несколько групп в мессенджере Whats App. Она предложила разработать единые протоколы действий по различным критическим семейным ситуациям, запустить информационно-разъяснительный сайт, где регулярно будут выступать кризисные психологи, эксперты.

Аяужан Ашимова, руководитель ОО «Ұлағат» считает, что главным является возрождение духовного начала и ценностей традиционной семьи. Она подчеркнула, что в отношении агрессора не должно быть лояльности, в случае повторения насилия в отношении членов семьи наказывать его по всей строгости закона.

Все предложения, высказанные в ходе встречи, будут рассмотрены рабочей группой по законопроекту «О противодействии семейно-бытовому насилию».