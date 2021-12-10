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Защиту прав женщин и гендерное равенство обсудили омбудсмены стран Центральной Азии

10 Декабря 2021 14:50
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Защиту прав женщин и гендерное равенство обсудили омбудсмены стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченным по правам человека в РК совместно с Региональным офисом структуры «ООН-Женщины» для стран Европы и Центральной Азии и структуры «ООН – Женщины» в Казахстане 9 декабря проведены консультации по вопросам защиты прав женщин и продвижения гендерного равенства с участием национальных правозащитных институтов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченого по правам человека в РК.

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Как отметила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова , национальные правозащитные институты (к которым относят уполномоченных по правам человека, именуемых в некоторых странах омбудсменами, защитниками прав человека, комиссарами по правам человека) и национальные комиссии по правам человека, правам женщин и семейно-демографической политике обладают высоким потенциалом по продвижению вопросов эффективного улучшения положения женщин как в своих странах, так и на региональном и международном уровнях.

Во всем мире ежегодно 10 декабря отмечается как День прав человека. Ровно 73 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2021 году День прав человека посвящен теме «Равенство». Согласно статье 1 Всеобщей декларации прав человека, «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах».

Принципы равенства и недискриминации, особенно в отношении женщин и мужчин, четко раскрывает Международная стратегия гендерного равенства, которая была принята в 1995 году на четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине (1995 года). В Международной стратегии правительствам и национальным институтам рекомендовалось содействовать учету гендерных аспектов во всех сферах и программах государственной политики.

Участники консультаций договорились продолжить регулярные региональные встречи в целях реализации совместных проектов и обмену опытом по поощрению прав и возможностей женщин и мужчин, реализации образовательных и социальных проектов по предупреждению дискриминации, ранних браков, насилия, оказанию помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В консультациях приняли участие председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК И.И. Рогов, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Л.К. Рамазанова, Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Республики Узбекистан Ф.Ф. Эшматова, глава Комиссии по правам человека Монголии Х. Жаргалсайхан, вице-министр Министерства информации и общественного развития А.К. Умаров, а также руководители неправительственных организаций Казахстана и государств Центральной Азии.

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#Центральная Азия   #Права человека   #Общество  
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