Защиту персональных данных усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената, вносятся изменения и дополнения в 35 законодательных актов, в том числе семь кодексов и 28 законов.

Основные задачи документа: создание благоприятных условий для населения за счет использования цифровых технологий, обеспечение и усиление защиты персональных данных граждан, регулирование общественных отношений при внедрении новых цифровых технологий, совершенствование действующих законодательных норм в сфере информатизации.

«Документ предусматривает определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции. Установление правовой основы для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112». Создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры. Улучшение качества оказания государственных и негосударственных услуг населению посредством мобильного приложения «электронного правительства», а также создание механизма для безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и увеличение доли применения роботов в стране», - говорится в заключении комитета.

Ожидаемыми результатами с принятием поправок в закон станут: усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан через персонализацию процесса обезличивания данных при проведении государственной аналитики; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, внешнеторговой деятельности, а также субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.