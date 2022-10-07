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Защиту от высоких цен на энергоносители готовит ФРГ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 21:00
Защиту от высоких цен на энергоносители готовит ФРГ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Средства из Фонда экономической стабильности будут использоваться для финансирования запланированных ограничений цены на газ, а также для помощи поставщикам энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Федеральное правительство запускает механизм, призванный облегчить финансовую нагрузку на граждан и бизнес в условиях высоких цен на энергоносители. Согласно проекту, с которым в пятницу, 7 октября, ознакомилось агентство dpa, федеральное министерство финансов должно получить разрешение на заимствование 200 млрд евро для Фонда экономической стабильности (WSF).

Средства WSF будут использоваться для финансирования запланированных ограничений цены на газ, а также для помощи испытывающим финансовые трудности поставщикам энергии, вынужденным закупать газ на рынках по более высоким ценам.

WSF был создан в Германии в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, и использовался ля спасения более крупных компаний, таких как Lufthansa. В настоящее время принято решение возродить его к жизни. Объем выделяемых средств - 200 млрд евро - является «значительным», но пропорциональным размеру и возможностям национальной экономики, указывается в проекте.


Фото: dw.com


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