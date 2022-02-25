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Защитную стену от ртути построят на озере Былкалдак в Павлодаре

25 Февраля 2022 17:10
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Защитную стену от ртути построят на озере Былкалдак в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Как Иртыш обезопасят от ртутного загрязнения, обсудили на встрече сотрудники областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и директор центра компетенции по экологическим технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Избавиться от угрозы для реки планируют с помощью противофильтрационной стены в грунте. Строительство заложили в концепции по реабилитации ртутного загрязнения. Возводить стену начнут от шестой насосной до озера-накопителя Былкылдак бывшего химзавода.

Стена представляет собой вырытую траншею глубинной от 7 до 20 метров, которая будет внедряться в водоупорный слой на протяжении всей трассы. Траншею засыплют специальным материалом, который поможет сдержать распространение загрязненных ртутью подземных вод в сторону колодцев села Павлодарского и Иртыша.

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#Павлодарская область   #Экология   #Регионы  
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