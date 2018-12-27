Защитную дамбу восстанавливают в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области на месте прорыва защитной дамбы в Казалинском районе завершаются восстановительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Вчера в результате прорыва дамбы затопило около 60 гектаров пастбищных угодий, расположенных в 6 км от ближайшего населенного пункта. Пострадавших нет. К восстановительным работам привлечены 150 человек и 51 единица спецтехники.

Отметим, участок гидросооружения был построен больше 10 лет назад, в этом году на нем провели текущий ремонт.

«Создан специальный штаб. Ведется круглосуточный мониторинг реки. Данная ситуация взята под контроль властей региона», - рассказал начальник отдела по мобилизационной готовности акимата Казалинского района Галымжан Сматуллаев.

Напомним, вчера утром РГП «Казгидромет» предупредило, что 26-28 декабря на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области, в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями, возможны образования зажоров. И что это может привести к стеснению русла реки и подъемам уровня воды, выхода на пойменные участки, передало МИА «Казинформ».