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Защитную дамбу восстанавливают в Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области на месте прорыва защитной дамбы в Казалинском районе завершаются восстановительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
Вчера в результате прорыва дамбы затопило около 60 гектаров пастбищных угодий, расположенных в 6 км от ближайшего населенного пункта. Пострадавших нет. К восстановительным работам привлечены 150 человек и 51 единица спецтехники.
Отметим, участок гидросооружения был построен больше 10 лет назад, в этом году на нем провели текущий ремонт.
«Создан специальный штаб. Ведется круглосуточный мониторинг реки. Данная ситуация взята под контроль властей региона», - рассказал начальник отдела по мобилизационной готовности акимата Казалинского района Галымжан Сматуллаев.
Напомним, вчера утром РГП «Казгидромет» предупредило, что 26-28 декабря на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области, в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями, возможны образования зажоров. И что это может привести к стеснению русла реки и подъемам уровня воды, выхода на пойменные участки, передало МИА «Казинформ».
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