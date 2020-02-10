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Защитников прав инвалидов выберут в онлайн-режиме

10 Февраля 2020 14:10
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Защитников прав инвалидов выберут в онлайн-режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года принято решение обновить состав республиканского Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, в целях повышения репрезентативности его работы. Новых членов Коорсовета будут выбирать посредством онлайн голосования на сайте МТСЗН РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Действующий состав Координационного совета был сформирован в 2014 году и не обновлялся на протяжении 6 лет.

На сегодняшний день в Координационный совет входят 26 человек. Среди них представители объединений глухих, слепых, парализованных граждан, молодежного общества инвалидов, женщин с инвалидностью, инвалидов, имеющих высшее образование.

Обновление координационного совета пройдет в несколько этапов. В первую очередь будут сформированы региональные советы с максимальным участием активных граждан с ограниченными возможностями. В каждой области в состав войдут не менее 20 человек. В региональных коорсоветах выберут по 1 представителю в состав республиканского совета.

Новшеством станет онлайн голосование, путем которого будут дополнительно выбраны члены Коорсовета из числа лиц с ограниченными возможностями. На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК в конце февраля стартует прием заявок от потенциальных кандидатов. После определения победителей будут внесены изменения в постановление Правительства.

Отметим, что члены Координационного совета вырабатывают предложения по координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, организаций, общественных объединений по вопросам реализации прав инвалидов, создания им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество. Заседания республиканского Коорсовета проходят порядка 2 раз в год. На них поднимаются важнейшие вопросы. Предложения, озвученные на последнем заседании, внесены в Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка,
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