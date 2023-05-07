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Защитников Отечества поздравили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Мая 2023, 00:48
Защитников Отечества поздравили в Атырау Фото: РСК Атырауской области.

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау отметили День защитника Отечества. В мероприятии, прошедшем в Академическом казахском драматическом театре им. Махамбета, принял участие заместитель акима области Марат Мурзиев, который поздравил жителей с праздником. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защита Родины - это дело чести. Как сказал Бауыржан Момышулы, мужество - это нравственная сила народа. Поздравляю с профессиональным праздником наших доблестных граждан, которые сегодня защищают безопасность нашей независимой страны, стоят на страже границ! Внешняя политика страны построена на создании мирных отношений со странами всего мира. В истории Казахстана, несомненно, много героев. Тем не менее, пусть их ряды растут! Пусть у нас будет мир!» - сказал М. Мурзиев.

На торжественном мероприятии благодарственными письмами акима области были награждены 16 человек, добросовестно выполняющие свои профессиональные обязанности, являющиеся достойным образцом воинской дисциплины.

В рамках мероприятия Марат Мурзиев ознакомился с работой выставки военной техники, организованной региональным командованием «Батыс». На выставке были представлены плавучая разведывательная лодка «РОТАН-660», противовоздушная зенитная установка «ЗУ-23», бронированный колесный транспорт «Арлан», полевой комплекс средств автоматизации мобильного исполнения.


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