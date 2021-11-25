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    16:02, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Защитная зеленая зона из саксаула будет создана вокруг хвостохранилища радиоактивных отходов «Кошкар-Ата» в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На реализацию первого этапа по восстановлению хвостохранилища «Кошкар-Ата» из республиканского бюджета в 2021 году выделен один млрд тенге. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» сот ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    На сегодняшний день 100 гектаров хвостохранилища засыпаны 300 тыс кубометрами грунта. До конца года ожидается завершение земляных работ на общей площади 259 га.

    В целях стабилизации микроклимата у основания хвостохранилища за последние пять лет на площади 88,2 га высажено 238 750 саксаула и джузгуна, длиной 8,8 километров, шириной 100-150 метров. Кроме того, в текущем году начата посадка 100 тыс штук черного саксаула на 40 гектарах. Эта работа рассчитана на 2021 – 2023 годы.

    До 2025 года вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» запланировано создать зеленую защитную зону площадью 150 га. Будет высажено 400 тыс саженцев черного саксаула общей протяженностью 15 км шириной 100-150 м.


    Теги:
    Официально Экология Акимат Мангистауская область
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