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Защитить законом нетронутые леса Казахстана предложила депутат

23 Ноября 2022, 17:09
Защитить законом нетронутые леса Казахстана предложила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова считает необходимым для Казахстана широкомасштабное восстановление естественных лесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ненарушенные леса должны быть законодательно полностью выведены из хозяйственной деятельности и выделены в отдельную категорию с максимальной степенью защиты. Для выполнения названных задач требуется принятие специальной программы или национального проекта», - зачитала она депутатский запрос, адресованный первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру.

По ее словам, депутаты призывают Правительство и частный̆ сектор отказаться от попыток замены мер по сокращению выбросов на виртуальные расчеты по их поглощению лесами, а также не подменять задачи по поддержке естественного восстановления лесов кампанейщиной с массовыми посадками миллионов деревьев.

«Лесной фонд занимает в Казахстане территорию в 12,7 млн га, площадь лесов в процентном отношении к общей площади суши (показатель 15.1.1) составляла лишь 4,7 % в 2017 году, что значительно ниже среднемирового показателя. При том, что на международном уровне поставлена задача доведения площади лесов до 30 % к 2030 году, у нас задача составляет лишь 5 % территории страны и к тому же отодвинута до 2030 года», - добавила депутат.


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