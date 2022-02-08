Защитить себя от COVID-19 - осознанный выбор каждого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, город все еще находится в «красной» зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы, за последнюю неделю зарегистрировано 4 409 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей (13 627 случая) количество заболевших уменьшилось в 3 раза. В целях максимального выявления заболевших КВИ, в городе функционирует 24 лаборатории, где в сутки проводится более 11 тысяч ПЦР исследований. С начала текущего года проведено 282 114 исследований, положительных 83 351, в том числе повторные анализы.

Главной особенностью нового штамма «омикрон» является высокое распространение вируса. С момента его выявления в городе, то есть с начала января по 7 февраля всего зарегистрировано 83 067 случаев, что является рекордным месячным показателем за все время пандемии. При этом госпитализация пациентов в стационары достаточно умеренная. Это в первую очередь связано уже с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших – тех, у кого есть иммунитет. Сейчас они легче проходят эту волну.

Тем не менее от жителей ожидается больше ответственности и внимательности. Вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавирусной инфекции крайне важно. Это как вопрос личной безопасности, так и вопрос коллективного иммунитета. Только создав коллективный иммунитет, можно разорвать цепочку передачи вируса от одного к другому и остановить пандемию. По городу в настоящее время количество вакцинированных по 1 компоненту 502 318 человек, по 2 компоненту 469 602 человек. Из числа подлежащих ревакцинировано 69 077, или 28,2% человек.

Иммунизация против КВИ важна, в первую очередь для здоровья своей семьи, детей и пожилых родителей. Вакцину можно получить в пунктах вакцинации при поликлиниках, семейно-врачебных амбулаториях и ТРЦ, ТД. На выбор представлены четыре вида вакцин: «QazVac». «Спутник V», «Sinopharm Vero Cell», «Pfizer», последний - для определенной категории лиц.

Жителям столицы напоминают о строгом соблюдении масочного режима. Призываем ответственно относиться к своему здоровью, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации. Проявите сознательность, ответственность и сделайте правильный выбор — провакцинируйтесь!