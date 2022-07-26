26 Июля 2022 12:06

Защитить сахарные заводы от зарубежного демпинга намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан последние несколько лет основной объем сахара импортирует из Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день заводы в сезон, когда уже перестают потреблять в качестве сырья отечественную свеклу, начинают искать сахарный сырец, это биржевой товар, работают по спотовым ценам, выхватывают контракты и при этом есть риск, когда демпингуется, то есть поступает более дешевый сахар из соседних стран. Это не дает дышать нашим заводам, они вынуждены останавливаться в такие моменты», - сказал Бахыт Султанов.

Министр пояснил, что в последние несколько лет из потребляемых 560-570 тыс. тонн сахара, Казахстан около 370-400 тыс. тонн импортирует из Российской Федерации, поскольку там цена дешевле.

«В России есть более лучшие возможности для производство, и, соответственно, ценообразование. Поэтому нам необходимо обеспечить в первую очередь сырьем заводы. С другой стороны, надо эти заводы обеспечить гарантированным сбытом для того, чтобы не было таких демпингов. Поэтому мы рассматриваем на площадке ЕАЭС и проводим у себя соответствующие расчеты для того, чтобы вводить инструменты минимального уровня контроля цен, которые будут позволять нашим заводам гарантированно выпускать на внутренний рынок необходимые объемы продуктов и без страха, чтобы не произошел демпинг со стороны других стран», - пояснил Бахыт Султанов.









Фото: ortcom.kz