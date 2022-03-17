Защитить права работников урановой отрасли просит сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство о недрах и недропользовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат сообщил, что основанием для этого запроса послужило обращение около 2000 работников урановой промышленности, работающих в Шиелийском районе Кызылординской области.

Было отмечено, что в ходе применения норм Кодекса, вступившего в силу в 2018 году, был выявлен пробел в таком вопросе, как продление срока действия договоров, заключенных до введения в действие настоящего Кодекса. Такая ситуация создает угрозу простоя производства на урановых рудниках. А это, в свою очередь, может привести к безработице, росту социальной напряженности в регионах, прекращению налоговых и других отчислений и платежей в бюджет, а также средств, ежегодно перечисляемых на социальное развитие региона.

«В целях продления срока эксплуатации вышеперечисленных урановых рудников, обеспечивающих определенную социально-экономическую стабильность в регионах, необходимо внести изменения и дополнения в действующий Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», которые позволят продлить сроки действия договоров. В связи с этим, Уважаемый Алихан Асханович, просим Вас рассмотреть вопрос законодательного урегулирования ситуации и приложить все усилия для сохранения рабочих мест рядовых работников региона», - подчеркнул Мурат Бактиярулы.