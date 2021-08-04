Защитить от КВИ детей можно лишь через коллективный иммунитет – Лаззат Ералиева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Защитить от КВИ маленьких детей, которых нельзя вакцинировать, можно лишь через коллективный иммунитет. Об этом сообщила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК, профессор, доктор медицинских наук Лаззат Ералиева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Впереди у нас новый учебный год. Сентябрь уже практически через месяц и, скорее всего, нашим детям, студентам предстоит учиться оффлайн. Но, при этом, вы слышите, что в последнее время растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией именно среди детей, подростков и молодых людей. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в основном это дети, родители которых не были вакцинированы. Это первое. Второе – взрослому населению необходимо помнить, что защитить маленьких детей, которых мы не можем вакцинировать, можно лишь через коллективный иммунитет. Третье – нужно подходить не формально, а на самом деле обучить детей и подростков правильным, стандартным мерам профилактики. То есть, как носить маску, когда мыть руки, как защищаться от коронавирусной инфекции», – сказала Л. Ералиева.
Профессор подчеркнула, что казахстанцам в любом случае придется жить в условиях продолжающейся пандемии и нужно научиться защищаться от коронавирусной инфекции.
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