Защитить детей от школьного буллинга пообещал кандидат в депутаты Павлодарского гормаслихата Владислав Еленич

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 19 декабря кандидаты от партии «Nur Otan» встретились с представителями интеллигенции, этнокультурных объединений религиозных учреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan».

Владислав Еленич как директор школы поведал, каких перемен ждать в сфере образования. По его словам, в ближайшие годы в Павлодаре увеличится число спортивных секций и бесплатных детских кружков, решится проблема некачественных учебников, будут приняты все меры, чтобы дети были защищены от буллинга, интернет-травли и насилия в семье, будут созданы условия для внедрения в большинстве городских школ инклюзивного образования. Партия будет всячески этому содействовать.

«Наша предвыборная программа уникальна тем, что она детализирована, - сказала Гульзира Атабаева, тоже кандидат от партии «Nur Otan». - В каждом регионе и даже районе - свои проблемы. Поэтому существует 216 предвыборных программ, где учтены все насущные вопросы определенного населенного пункта. В нашей программе определены приоритеты развития именно города Павлодара».

Гульзира Атабаева остановилась на социальном блоке вопросов.

«Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество образования. До 2025 года будет построено пять новых школ, решится вопрос с дефицитом мест в учебных заведениях, все дети от трех лет будут охвачены дошкольным образованием. Работа в этом направлении уже идет. Вы уже видите, как преобразились фасады некоторых павлодарских школ, отремонтированы многие объекты культуры. Все это было сделано в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». Благодаря этой же программе были созданы новые рабочие места», - отметила Гульзира Атабаева.

В тот же день прошла еще одна встреча с горожанами. Однако на этот раз о своем видении будущего родного города рассказывала другая группа будущих депутатов. Возможность задать вопрос была у каждого из участников встречи.

В ходе встречи партийцы пообещали павлодарцам за пять лет снизить уровень безработицы до 4,6 процента. Для этого уже разработан целый комплекс мер.

Первым взял слово Канат Сатабаев. Он перечислил основные направления предвыборной программы партии. Затем кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата Серик Байсеитов рассказал потенциальным избирателям о том, в чем отлично разбирается – о создании новых рабочих мест и мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Дело в том, что Серик Басарович работает в региональной Палате предпринимателей, где курирует экономические вопросы.

Участникам встречи Серик Байсеитов сообщил: к 2025 году в Павлодаре будут открыты новые предприятия, 4000 молодых людей смогут пройти бесплатное обучение и реализовать свои бизнес-идеи. Эти и другие меры, отраженные в программе партии, позволят ежегодно создавать по 3000 новых рабочих мест.

В ходе встречи Серику Басаровичу был задан вопрос: что делать тем, кто хочет открыть свое дело, но не знает с чего начать?

По словам Серика Байсеитова, молодые люди, которые планируют открыть свой первый бизнес, всегда могут обратиться за консультацией в Палату Предпринимателей. Там будущим предпринимателям предложат пройти курсы - длятся они всего месяц, - научат вести бухгалтерский учет, помогут составить бизнес-план. С готовым бизнес-планом можно будет претендовать на государственный грант или взять кредит в банке. Сейчас курсы проходят в онлайн-формате.

«Молодежь - будущее нашей страны. И молодые павлодарцы должны иметь возможности для самореализации», - отметила Асия Токтамысова.

Асия не сомневается, что усилия партийцев оправдаются. К 2025 году вдвое будет увеличено количество грантов для абитуриентов, выбирающих востребованные для региона специальности. В два раза вырастут стипендии. Будут созданы все необходимые условия для того, что молодые специалисты не уезжали из сельской местности.

«Я родился в Павлодаре, и мне отлично знакомы вопросы, которые волнуют наших жителей, - подчеркнул кандидат в депутаты Асхат Хабылбеков. – Наша партия выделяет 7 приоритетных направлений развития города. В том числе, мы должны сделать наш родной город более комфортным. Что это значит? Город должен быть чистым, в домах должно быть тепло, а все дворы должны быть благоустроены. Со своей стороны партия «Nur Otan» сделает все возможное, чтобы к 2025 году в Павлодаре было построено больше 30 новых жилых домов. Будут реконструированы более 12 километров сетей водоснабжения, заменены отслужившие свой срок лифты, отремонтированы фасады жилых домов».

Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan» .

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