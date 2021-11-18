Защитим детей от коронавируса вакциной – врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «НЦПДХ» по научно-клинической и инновационной деятельности, кандидат медицинских наук. Главный внештатный детский онколог МЗ РК Ляззат Манжуова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о важности вакцинации подростков.

– Ляззат Нурбапаевна, расскажите, насколько важно вакцинировать подростков от коронавируса?

- Главная цель вакцинации – защита детей от вируса. В 2020 году они не принимали активного участия в эпидпроцессе, как взрослые. В настоящее время дети возобновили посещение школ, детских садов, секций, поэтому заболеваемость этой инфекцией среди детей стала увеличиваться. Поэтому, с учетом мирового опыта, по рекомендации ВОЗ, было запланировано проведение вакцинации детей. Конечно, новая коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает в легкой форме у детей.

Но у детей есть одна особенность – через три-шесть недель после того, как он заболел коронавирусной инфекцией, существует риск развития такого осложнения, как мультисистемный воспалительный синдром. Поэтому утверждены методические рекомендации по качественной организации вакцинации среди детей и подростков старше 12 лет, а также беременных, кормящих женщин.

Эта вакцина разработана на основе РНК, которая, как и другие вакцины, предназначена для предотвращения коронавирусной инфекции. Эта вакцина не содержит вируса, вызывающего иммунную защиту, что означает, что она не может вызвать коронавирусную инфекцию.

- Как проходит наблюдение за ребенком после прививки?

- Контроль не требует особой конкретики. Как и любая вакцина, следует следить за аллергическим всплеском, следить за тем, чтобы ребенок не заболел ОРВИ и гриппом.

- Если у ребенка достаточно иммунитета, можно ли не делать прививку?

- Во всем мире нет стандарта уровня антител против коронавируса, согласно которому можно определить уровень защиты. Есть разные производители тестов. Каждый из них имеет минимальные и максимальные показатели уровня антител. Поэтому нельзя говорить об уровне защиты антител из-за отсутствия четкого стандарта. В этом направлении сейчас работают ученые.

- Может ли вакцина ослабить естественный иммунитет?

- Вакцина помогает иммунитету работать против этой инфекции. Естественный иммунитет не снижается, тем не менее, после введения вакцины детям лучше соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, чтобы не заразиться вирусом.

- Подросток, получивший вакцину, освобождается ли от занятий?

- Я думаю, что нет необходимости пропускать занятия, если нет никакой реакции на вакцину.

- Подлежат ли к вакцинации дети, состоящие на медицинском учете с каким-либо заболеванием?

- Перед любой вакцинацией в соответствии с нормативно-правовыми актами проводится медицинский осмотр врача. Противопоказания: аллергия или любые другие проблемы с дыханием после получения вакцины, судороги, дети до 12 лет, свертываемость крови у прививаемого, острые инфекционные заболевания, обострения любых хронических заболеваний. Данные случаи являются противопоказаниями к вакцинации. В любом случае, дети вакцинируются с письменного согласия родителей или законных опекунов.

- Какой совет вы бы дали родителям?

- Я думаю, что родители должны, во-первых, полностью почувствовать пользу вакцины и добровольно поставить вакцину своим детям. Кроме того, чтобы не было какой-либо нежелательной реакции на прививку, родители должны знать общее состояние ребенка. Подробно рассказать врачу перед прививкой о ранее имевших место аллергических реакциях на вакцины, лекарственные средства, продукты питания и других случаях.

- Вы сами ставили вакцину своим детям?

- Да, я поставила вакцину своим детям всего несколько дней назад. Все прошло хорошо. И советую родственникам и знакомым поставить вакцину.

- Благодарю за интервью!