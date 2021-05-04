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    12:34, 04 Май 2021 | GMT +6

    Защите от педофилов обучает детей в Казахстане специальный сайт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о проводимых ведомством мероприятиях по борьбе с детским насилием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации государственной политики в сфере противодействия насилия в отношении детей, докторантами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК в декабре 2020 года был запущен информационный сайт stoppedofil.kz. Сайт, заключая несколько целей, направлен на оказание информационной помощи родителям и детям, оказавшимся жертвами сексуального насилия; помогает проведению профилактического учёта по недопущению совершения преступлений, а также на снижение латентности данной категории преступлений», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    Авторами сайта являются сотрудники полиции Арман Завотпаев и Алия Абишева, в настоящее время являющихся докторантами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

    «Следует отметить, что это не единственный проект, направленный на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних. В феврале этого года на Первом канале «Евразия» стартовал совместный с Министерством внутренних дел специальный проект. Это - открытые школьные уроки – уроки безопасного поведения. Как ребёнку спастись от педофила или похитителя?! Как не впасть в панику и перехитрить преступника? И как вообще нужно вести себя с незнакомцами? В школах страны детей учат защищаться психологи и полицейские. Проведено уже 5 мастер-классов. Они состоялись в городах Нур-Султан, Караганда, Актобе и Петропавловск», - заключил спикер.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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