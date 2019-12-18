Защита сотрудников от дискриминации: специальный пункт внесут в трудовое законодательство страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов зачитал в Мажилисе предложения по совершенствованию трудового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда предлагается: установить в Трудовом кодексе норму о праве работника на достойные условия труда и быта, включить в административное законодательство основание для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда», – сказал Биржан Нурымбетов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, озвучивая положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам труда».

Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы путем предоставления им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течении одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

«Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени с соответствии с медицинским заключением. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными нуждами и обязанностями. Планируется расширить случаи прикомандирования работников в рамках одной группы компаний, т.е. между юридическими лицами, имеющими одних учредителей, участников или акционеров. Действующий порядок прикомандирования распространяется только на филиалы, представительства и дочерние организации самого юридического лица», - добавил министр.

По словам Б. Нурымбетова, в законодательство также предлагается внести уточнение о том, что в организации может заключаться только один коллективный договор, т.к. наличие нескольких коллективных договоров в одном предприятии приводит к спорам между работниками и работодателями на почве различия их содержания.

«В сфере регулирования социального партнерства в целях исполнения рекомендаций Международной организации труда, связанных с деятельностью профсоюзов, предлагается: исключить обязательное членство профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях, что позволит не ограничивать право профсоюзов к свободе объединения; упростить условия для подтверждения статуса профсоюзов в качестве республиканских, отраслевых, региональных объединений профсоюзов при их государственной регистрации. В связи с этим исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей для отраслевых профсоюзов, увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов при их регистрации в органах юстиции от 6 месяцев до 1 года», – заключил глава ведомства.