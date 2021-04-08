Защита прав потребителей в Алматы: горожанам вернули более 27 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы потребителям услуг было возвращено более 27 млн тенге. Такие данные привела и. о. руководителя департамента по защите прав потребителей города Алматы Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Сауле Махатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, всего 1% из респондентов по городу Алматы оценили текущую ситуацию с соблюдением прав потребителей на отлично, средне 3,6%, неудовлетворительно 86,8%, затруднились ответить 8,6%.

На вопрос об изменении ситуации государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей 42,8% ответили, что стало лучше, 37% без изменений, 20% - хуже и 0,2% затруднились ответить.

«В 2020 году в департамент поступило 1480 жалоб потребителей, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (440 жалоб). Хотя больше половины из них (80%) прямо касались компетенции отраслевых органов. Письменно обратилось – 611 потребителей (2019 – 68), на телеграмм-бот – 519, на горячую линию – 268, на личный прием – 82», - отметила она.

Из общего количества жалоб удовлетворено – 365 (24,7%); перенаправлено по компетенции в отраслевые госорганы – 263 (17,8%); даны разъяснения – 840 (56,8%); оставлено без рассмотрения на основании ходатайства заявителя об отзыве жалобы – 1.

В рамках проведенных мероприятий потребителям возвращено более 27 млн тенге.

В целом, в разрезе отраслей наиболее проблемными можно считать сферы электронной торговли, розничной торговли, бытовых услуг и транспорта. Это также подтверждается социальным исследованием, 45% респондентов не удовлетворены услугами сферы электронной торговли (не соответствие срокам исполнение заказа), по розничной – 45,6% (несоответствие качества товара), бытовыми услугами – 46,4% (ремонт и изготовление мебели).