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    08:45, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Защита прав потребителей: казахстанцам возвращено свыше 23 млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 6 тысяч жалоб поступило в Комитет по защите прав потребителей за первый квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу ведомства.

    Основной поток претензий от потребителей пришёлся на долю недобросовестных предпринимателей малого и микробизнеса. На основании этого областные департаменты Комитета провели 23 внеплановые проверки в отношении бизнесменов, которые понесли ответственность в виде штрафов и получили предупреждения.

    За первый квартал 2021 года из общего количества жалоб ведомством удовлетворено 958, перенаправлено в соответствующие органы – 313. Около 2000 человек получили разъяснения согласно действующему законодательству.

    В рамках проведенных мероприятий казахстанским потребителям возвращено свыше 23 млн. тенге.

    Надо отметить, система защиты прав потребителей претерпевает череду существенных реформ. Всё потому, что имеющиеся правовые нормы устарели, а число нарушений потребительских прав выросло в разы. Доказательством тому стали итоги 2020 года, в течение которого в Комитет и его территориальные органы поступило 20 919 жалоб.Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

    Чаще всего казахстанцы жаловались на низкое качество транспортных услуг. Далее в этом неблагоприятном рейтинге значится розничная торговля, бытовые и туристские услуги. Не избежал народного негодования сервис в сферах электронной торговли, связи, ЖКХ, финансов, общепита, медицины и других отраслей.

    По итогам прошлого года Комитетом удовлетворены 7380 жалоб, перенаправлены по компетенции в отраслевые госорганы – 3863,даны разъяснения – 9577. В рамках проведенных мероприятий потребителям возвращено более 249 млн.тенге, в том числе через суд.

    Кстати, в 2020 году Комитеты его подразделения впервые за последние 6 лет возобновили практику защиты прав неопределенного круга потребителей в судах. Всего в течение года было подано 4 коллективных иска в суд в отношении компании «Бек Эйр». Комитет представлял интересы 1740 человек. Общая сумма исковых заявлений составила 106,7 млн. тенге. При этом исковые заявления были удовлетворены судами первой и второй инстанции, и вступили в законную силу.

    Также в полном объеме удовлетворен коллективный иск Департамента по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области к ТОО «Самер». Дело было связано с вопросом возмещения 12 потребителям денежных средств в сумме 1,7 млн. тенге за некачественное изготовление мебели.

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