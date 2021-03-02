Защита прав детей – что хотят поменять депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК VII Созыва - руководитель рабочей группы Динара Закиева рассказала о предлагаемых и обсуждаемых поправках в законодательство касательно защиты прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из обсуждаемых поправок является введение понятия травли – буллинга. Как известно, Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии первой сессии Парламента VII созыва в январе 2021 года сказал о том, что необходимо принять меры для решения вопросов защиты прав детей, обеспечения их безопасности и профилактики буллинга», - сказала Динара Закиева на пресс-конференции в СЦК.

Она также напомнила, что в Послании Президента РК народу Казахстана, озвученном в сентябре 2020 года, Глава государства особо подчеркнул необходимость принятия мер по профилактике кибербуллинга.

«Анализ ситуации с травлей (буллингом) в учреждениях образования, рекомендации экспертов-психологов, обращений родительской общественности показали важность принятия системных мер по предотвращению и реагированию на травлю в отношении детей в общеобразовательном процессе в школе и других детских учреждениях. По данным Национального центра общественного здравоохранения, более 12% учащихся страны подвергались травле. Данные исследования были проведены еще в 2018 году», - заключила спикер.



