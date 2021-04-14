Защита персональных данных: на что жалуются казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов рассказал о жалобах граждан по поводу их персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, наиболее часто граждане жалуются на коммерческие интернет-ресурсы, распространяющие их персональные данные в открытом доступе. То есть человек в поисковике вводит свою фамилию и инициалы, а в ответ выводятся ссылки на сайты, которые содержат сведения о нем: ИИН, дату, место рождения, а при наличии даже судебные решения. В этой связи нами приняты меры по пресечению публикаций в общедоступных ресурсах избыточных данных как в отношении государственных органов, так и в отношении частных интернет-ресурсов», - сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что отрегулировано функционирование сервиса Комитета государственных доходов Министерства финансов «Поиск налогоплательщика» в части предоставления ИИН при наборе ФИО и наоборот. В настоящее время сервис доступен только для поиска ИП и юридических лиц. Два частных интернет-ресурса, распространяющие незаконно полученные персональные данные, привлечены к административной ответственности, наложен штраф в размере 20 МРП.

«Во-вторых, граждане обращаются в связи с распространением своих персональных данных в общедоступных местах, чатах мессенджеров.

Жилищно-строительные кооперативы, объединения собственников имущества и коммунальные службы размещают списки должников в подъездах, распространяют в чатах. Зачастую, эти списки содержат персональные данные: ФИО, адрес, телефоны владельцев.

Распространение таких данных является избыточным и может повлечь их использование в целях причинения вреда, случае если они попадут в руки злоумышленников», - добавил Р. Абдыкаликов.

«Таким образом, за незаконное распространение в чатах мессенджера WhatsApp персональных данных жильцов к административной ответственности были привлечены 2 управляющие организации столичных жилых комплексов, применено административное взыскание в размере 20 МРП», - проинформировал председатель комитета.

Также, по его словам, поступают жалобы на отдельных лиц, которые тем или иным способом незаконно распространили персональные данные.

«Например, должностные лица неправомерно передают документы, содержащие персональные данные, третьим лицам либо не соблюдают меры по защите, следствием чего становится утечка персональных данных.

За указанные деяния привлечены к ответственности: 6 коммерческих организаций в размере 100 МРП и 1 должностное лицо госоргана в размере 500 МРП», - сообщил Руслан Абдикаликов.