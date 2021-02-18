Защита персональных данных: казахстанцев призвали поделиться предложениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан объявляет о приеме предложений в законопроект по усилению защиты персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МЦРИАП по поручению Главы государства начало разработку поправок в законодательство, направленных на совершенствование сферы персональных данных и их защиты, ведь вопросы безопасности персональных данных в современных реалиях являются одними из приоритетных. В этой связи каждый казахстанец может внести свои предложения по усилению защиты персональных данных, расширению своих прав относительно личных данных и улучшению национального законодательства в данной сфере, говорится в сообщении.

Предложения принимаются до 15 марта 2021 года следующими способами: в электронном виде на портале «Электронного правительства», на электронную почту [email protected] и по почте на адрес министерства. Все предложения будут сформированы в единый законопроект, который, в свою очередь, также будет вынесен на обсуждение с общественностью.