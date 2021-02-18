РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Защита персональных данных: казахстанцев призвали поделиться предложениями

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан объявляет о приеме предложений в законопроект по усилению защиты персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    МЦРИАП по поручению Главы государства начало разработку поправок в законодательство, направленных на совершенствование сферы персональных данных и их защиты, ведь вопросы безопасности персональных данных в современных реалиях являются одними из приоритетных. В этой связи каждый казахстанец может внести свои предложения по усилению защиты персональных данных, расширению своих прав относительно личных данных и улучшению национального законодательства в данной сфере, говорится в сообщении.

    Предложения принимаются до 15 марта 2021 года следующими способами: в электронном виде на портале «Электронного правительства», на электронную почту [email protected] и по почте на адрес министерства. Все предложения будут сформированы в единый законопроект, который, в свою очередь, также будет вынесен на обсуждение с общественностью.


    Теги:
    Закон и право Цифровой Казахстан Другие государственные органы Главная Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!