Защита персональных данных: казахстанцев призвали поделиться предложениями
МЦРИАП по поручению Главы государства начало разработку поправок в законодательство, направленных на совершенствование сферы персональных данных и их защиты, ведь вопросы безопасности персональных данных в современных реалиях являются одними из приоритетных. В этой связи каждый казахстанец может внести свои предложения по усилению защиты персональных данных, расширению своих прав относительно личных данных и улучшению национального законодательства в данной сфере, говорится в сообщении.
Предложения принимаются до 15 марта 2021 года следующими способами: в электронном виде на портале «Электронного правительства», на электронную почту [email protected] и по почте на адрес министерства. Все предложения будут сформированы в единый законопроект, который, в свою очередь, также будет вынесен на обсуждение с общественностью.