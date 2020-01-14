-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:01
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
-
вчера 21:07
-
вчера 20:58
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:31
-
вчера 18:23
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:36
-
-
Защита казахстанских студентов в связи с избиением россиян в Москве не обращалась в Посольство РК за помощью
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Адвокаты и близкие родственники казахстанских студентов, один из которых задержан по подозрению в избиении двух россиян, не обращались в Посольство Казахстана в России за помощью, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным источников в Посольстве Казахстана в России, Асылбек Хисами и Алишер Кабылов являются студентами 4-го курса факультетов государственного управления и международных отношений МГИМО, обучаются на договорной (платной) основе. Близкие родственники студентов сейчас находятся в Москве. Также к делу привлечены адвокаты.
В пресс-службе МГИМО отказались комментировать любые вопросы, связанные с данными студентами, т.к. «работают правоохранительные органы и идет следствие».
Согласно решению Никулинского районного суда г. Москвы, 11 января А. Хисами заключен под стражу на два месяца по части 2-й статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сейчас он водворен в один из московских СИЗО. А. Кабылов в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
Ранее ситуацию прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фото: kazembassy.ru
- Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве
- Катастрофу украинского самолета в Иране расследуют по трем статьям
- Пьяный водитель без прав совершил ДТП в Усть-Каменогорске
- Четырех детей спасли при пожаре в Караганде
- Тяжелые травмы получил мужчина из-за обрушения обшивки здания вокзала «Алматы-2»
- Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана