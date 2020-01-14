Защита казахстанских студентов в связи с избиением россиян в Москве не обращалась в Посольство РК за помощью

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Адвокаты и близкие родственники казахстанских студентов, один из которых задержан по подозрению в избиении двух россиян, не обращались в Посольство Казахстана в России за помощью, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным источников в Посольстве Казахстана в России, Асылбек Хисами и Алишер Кабылов являются студентами 4-го курса факультетов государственного управления и международных отношений МГИМО, обучаются на договорной (платной) основе. Близкие родственники студентов сейчас находятся в Москве. Также к делу привлечены адвокаты.



«На сегодня за правовой и иной помощью в адрес диппредставительства запросов со стороны законных представителей не поступало. В интересах следствия каких-либо перспектив в отношении хода расследования сотрудниками полиции не приводится», - сообщили корреспонденту. В Посольстве продолжат отслеживать ситуацию по данному делу.В пресс-службе МГИМО отказались комментировать любые вопросы, связанные с данными студентами, т.к. «работают правоохранительные органы и идет следствие».

Согласно решению Никулинского районного суда г. Москвы, 11 января А. Хисами заключен под стражу на два месяца по части 2-й статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сейчас он водворен в один из московских СИЗО. А. Кабылов в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее ситуацию прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».