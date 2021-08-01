Защищены права более 13 тысяч работников - Минтруда РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - С начала года госинспекторами труда защищены права более 13,2 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

По состоянию на 1 июля текущего года государственными инспекторами труда в 564 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 14,4 тыс. работниками на сумму более 3,4 млрд тенге.

«Руководителям данных предприятий было выдано 570 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 64,7 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,2 тыс. работников. Им выплачено 3,2 млрд тенге», - говорится в сообщении МТСЗН РК .