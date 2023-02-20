Защищены интересы столичных предпринимателей для стабилизации цен на социальный хлеб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочей группой по защите прав предпринимателей в рамках проекта «Дорогу бизнесу» защищены права хлебопекарных организаций, которые получают дотационную муку для производства (формового) хлеба, с последующей реализацией по фиксированной цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента Агентства по противодействию коррупции РК.

Социальный хлеб предназначен поддержки социально-уязвимых слоев населения (ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры по возрасту, неполные семьи и т.д.).

Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства и АО «СПК «Астана» распределение дотационной муки 1 сорта осуществлялось без учета производительности хлебопекарен, а также без заключения какого-либо соглашения.

В рамках механизма предоставления муки по фиксированной цене для выпечки социального хлеба Управлением и СПК «Астана», являющимися уполномоченными по распределению дотационной муки, определены операторы, получающие зерно со стабилизационного фонда АО «Продкорпорация», в целях производства муки для последующей передачи производителям социального хлеба (хлебозаводы, хлебопекарни).

Также установлено отсутствие регламентации механизма по распределению дотационной муки, что в свою очередь является причиной и условиями для возникновения коррупционных рисков.

Так, один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий столицы, неоднократно получал отказы по пересмотру механизма распределения субсидированной муки.

По итогам проведенной работы, принято решение о заключении с предпринимателями соглашения о взаимных обязательствах по стабилизации цен на хлеб пшеничный из муки 1 сорта. В рамках соглашения, распределение объемов муки среди хлебопекарных организаций теперь осуществляется с учетом их производственной мощности.