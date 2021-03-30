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    19:02, 29 Март 2021 | GMT +6

    Защищен ли вакцинированный человек от коронавируса, если он заболел

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинированный человек будет защищен, если он заболел коронавирусной инфекцией. Об этом заявила профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы убедились, что, к сожалению, нет эффективного лекарства от коронавируса, но у нас есть шанс в виде вакцинации. Если даже вакцинированный человек заразился вирусом, мутированным штаммом, защита все равно будет. Это связано с тем, что производство вакцины создано таким образом, что в состав практически всех вакцин против SARS-CoV-2 включены фрагменты генома вируса, которые не меняются в процессе мутации. В Казахстане нужно использовать все шансы вакцинации, даже если будут разные вакцины разных стран. Очень важно проявить солидарность, помочь друг другу защитить себя и близких», - сказала Ляззат Ералиева в ходе брифинга в СЦК.

    Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Александр Гуляев пояснил, как в Казахстане обеспечивается безопасность вакцин от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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