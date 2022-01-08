Защищавшие правопорядок два гвардейца из Карагандинской области погибли

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в стране погибли двое военнослужащих Национальной гвардии. Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рядовой Мадияр Кайсаров, выполняя 5 января 2022 года в составе оперативного подразделения боевую задачу по восстановлению общественного порядка в городе Кызылорде, получил тяжелое ранение. Это не скупая фраза из оперативных сводок, это жизнь и подвиг молодого казахстанца, ставшего в трудную минуту на защиту родной страны.

«Несмотря на смертельную опасность сложившейся ситуации, молодой гвардеец остался верен воинской присяге и до конца выполнил конституционный долг по защите Родины. К горькому сожалению, воин скончался от полученных ран», - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

В этот же день выполняя поставленную командованием задачу по стабилизации общественного порядка, проявив непоколебимость и смелость, погиб другой рядовой. Гвардеец Айбат Аманов вместе с сослуживцами принимал участие в восстановлении законности в городе Талдыкоргане, вступив в схватку с воинствующими хулиганами и мародерами.

«Оба солдата, будучи совсем молодыми (Мадияр родился в 2002-м году, Айбат – в 2003-м году), не испугавшись смертельной угрозы, исходящей от озверевшей толпы, стояли до конца, выполняя служебно-боевые задачи. Совершить подвиг в мирное время нелегко, но быть готовым к этому необходимо всегда. Особенно в дни, когда над Родиной нависла беда, для настоящих мужчин, носящих погоны, встать против врага лицом к лицу – это долг и ответственность перед Отечеством и народом. Только батыры могут защитить народ и государство от посягательств внешних и внутренних врагов.

Имена Мадияра Кайсарова и Айбата Аманова навсегда войдут в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан. Главное командование, ветераны и весь личный состав Национальной гвардии скорбят по случаю гибели военнослужащих и выражают глубокие соболезнования их родным и близким»., - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.