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Защищать права работающих за рубежом казахстанцев призвал Алихан Смаилов

12 Января 2023, 16:51
Защищать права работающих за рубежом казахстанцев призвал Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особое внимание следует уделить защите прав соотечественников, работающих за рубежом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства принята Концепция миграционной политики на ближайшие 5 лет. Мы должны качественно реализовать план действий концепции. Особое внимание необходимо уделить защите прав граждан Казахстана, работающих за рубежом», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что уже не достигнуто соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами и Южной Кореей по защите прав казахстанских работников.

«Для завершения этой работы совместно с Министерством иностранных дел необходимо принять срочные меры»,- подчеркнул Алихан Смаилов.


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