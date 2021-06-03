Заряжающиеся от звука наушники изобрел девятиклассник из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Грант Казахско-Британского технического университета получил девятиклассник из Кокшетау Диасали Карим. Подросток изобрел беспроводные наушники нового поколения с автономной зарядкой от любого звука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам международного конкурса проектов «Caspian Startup-2021» ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Диасали Карим получил образовательный грант.

«Конкурс, организованный по инициативе NIS Актау, в этом году прошел на тему возобновляемых источников энергии в целях призвать молодежь и предпринимателей для частого использования альтернативных источников энергии. На международный конкурс стартап-проектов в этом году было подано 89 проектов. Из них 15 стали финалистами. Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Диасали Карим выступил с проектом «dbys – устройства, заряжающиеся от звука», - рассказала пресс-секретарь NIS города Кокшетау Фариза Асылбекова.

Актуальностью проекта называют использовании возобновляемого источника энергии, востребованность продукта на рынке, а также то, что он не наносит вреда окружающей среде.

«Это первые беспроводные наушники нового поколения с автономной зарядкой. Ключевой особенностью наушников является то, что они будут заряжаться при любом взаимодействии со звуком, будь то посторонний шум или воспроизведение в самих наушниках, и таким образом, обеспечивая высокую автономность при использовании. Бюджет проекта составляет около 50 тысяч долларов США», - отметил, защищая свой проект, Диасали.

По итогам конкурса лучшие разработчики проектов получили образовательные гранты ведущих вузов Казахстана.

Диасали Карим был приглашен на бесплатное обучение в КБТУ в Алматы. Однако мальчик закончил только девятый класс. По словам организаторов, его грант сохранится, и после окончания школы он может смело поступить в КБТУ.