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    14:52, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Зарядное устройство загорелось у пассажира в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О ситуации, связанной с возгоранием зарядного устройства (Power Bank) в аэропорту города Алматы сообщили в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «19 октября 2022 года при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы — Бишкек авиакомпании «Эйр Астана», произошло возгорание портативного зарядного устройства (Power bank).

    В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств департамент упрощения формальностей АО «Авиационная администрация Казахстана» настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.

    Согласно Технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые Power bank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания, путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол.

    В случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции Технической инструкции ИКАО.

    Безопасность полетов зависит также от ответственности каждого пассажира», - говорится в публикации пресс-службы Комитета гражданской авиации МИИР РК в Telegram-канале.


    Теги:
    МИИР РК Алматы Аэропорт Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС
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