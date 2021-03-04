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    01:46, 04 Март 2021 | GMT +6

    Зарядку со звездами на льду устроили в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялось мероприятие «ICE DAY» - уже ставшая традицией зарядка со звездами. С костанайцами на льду пел и танцевал дуэт «BRO», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в региональной службе коммуникаций, главными звездами на льду выступили братья Жазыкпаевы, которые провели зарядку с участниками мероприятия. В связи с эпидситуацией, поучаствовать в таком мероприятии смогли всего лишь около 20 человек, но это никак не отразилось на общем позитивном настроении.

    «В прошлом году «IceDay» прошел впервые, тогда гостями стали Иван Дычко и Юлия Казанцева, в этот раз мы пригласили дуэт «BRO», - рассказала специалист сектора поддержки молодежных инициатив Молодежного ресурсного центра Костанайской области Бахыт Жанбатырова. – Цель заключается в том, чтобы костанайцы могли познакомиться с местными звездами».

    Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.


    Теги:
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