Зарядку со звездами на льду устроили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялось мероприятие «ICE DAY» - уже ставшая традицией зарядка со звездами. С костанайцами на льду пел и танцевал дуэт «BRO», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в региональной службе коммуникаций, главными звездами на льду выступили братья Жазыкпаевы, которые провели зарядку с участниками мероприятия. В связи с эпидситуацией, поучаствовать в таком мероприятии смогли всего лишь около 20 человек, но это никак не отразилось на общем позитивном настроении.

«В прошлом году «IceDay» прошел впервые, тогда гостями стали Иван Дычко и Юлия Казанцева, в этот раз мы пригласили дуэт «BRO», - рассказала специалист сектора поддержки молодежных инициатив Молодежного ресурсного центра Костанайской области Бахыт Жанбатырова. – Цель заключается в том, чтобы костанайцы могли познакомиться с местными звездами».

Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.