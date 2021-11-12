Зарубил сына топором: в Костанае вынесен приговор пенсионеру
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за совершение убийства сына осужден 73-летний житель города Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
27 июня 2021 года ранним утром между подсудимым и его сыном, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе конфликта сын, угрожая отцу физической расправой, ударил отца в область лица, на что подсудимый, выйдя на улицу, вооружился топором и нанес последнему множественные удары топором в область головы, шеи и надплечий, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
Вина подсудимого Г. в совершении убийства доказана, как его признательными показаниями, так и показаниями свидетелей, материалами дела, в том числе заключениями судебных экспертиз.
«При назначении наказания суд учел пожилой возраст подсудимого Г., которому исполнилось 73 года. В результате суд назначил подсудимому Г. наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей - сестры погибшего в части возмещения компенсации морального вреда в сумме 1 млн тенге и имущественного вреда в сумме 134 107 тенге», - сообщили в облсуде.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае конфликт между отцом и сыном привёл к трагическим последствиям.
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