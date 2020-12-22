Зарубежный эксперт высоко оценил проводимую в Казахстане реформу правоохранительной системы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На международном круглом столе «Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии следственного комитета РФ Юрий Голик высоко оценил проработанность проводимых по поручению Президента Казахстана реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мир стремительно меняется, должно меняться и управление, и сфера борьбы с преступностью, и сфера поддержания правопорядка. Оно должно меняться постоянно. Последствия реформы съедаются самим временем. Реформа всей правоохранительной системы – это объективная потребность, которую надлежит реализовать. Как это делать? Ее нужно делать комплексно. Реформа должна быть структурной, организационной, кадровой, многоуровневой с самого верха и до самого низа. Реформа не перестановка. Она должна работать во благо создания нового качества. Она должна базироваться на твердой законодательной основе. Надо работать не только над созданием нового закона. Необходимо подвергнуть ее комплексной и системной ревизии в действующие нормативно - правовые акты. Прежде всего, на такие акты как уголовный кодекс, уголовно - процессуальный кодекс, уголовно-исполнительный кодекс. И не забывать о кодексе, об административных правонарушениях. Работу над этими документами надо вести одновременно», - рассказал эксперт из России.

По словам Юрия Голика, самый сложный момент это - создание новой идеологии борьбы с преступностью и поддержание правопорядка.

«Я знаю, Казахстан, при создании института уголовного проступка сделал определенные шаги вперед. Мы еще топчемся на месте, хотя приближаемся к этому. Я полагаю, что должны разгрузить наши уголовные кодексы излишне от репрессивного материала и все это передать в сферу уголовного проступка. Мы внимательно следим за процессами в мире и в том числе в Казахстане», - отметил спикер.

Напомним, в Алматы проходит международный круглый стол на тему «Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной системе в Казахстане». Модератором мероприятия выступает почетный президент казахстанской криминологической ассоциации, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов. Он высоко оценил роль политики Елбасы и заявил, что в стране были созданы новые правоохранительные и судебные системы, которые постоянно совершенствовались.