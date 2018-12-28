Зарубежных артистов приглашаем только за счет спонсоров - министр культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заверил, что топовые зарубежные артисты не приглашаются в Казахстан за счет бюджетных денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках 20-летия нашей столицы было проведено очень много мероприятий, которые вызвали огромный интерес. Политика нашего министерства, в первую очередь, показывать наших артистов. Приглашение зарубежных артистов - только на взаимовыгодной основе. Недавно даже спрашивали, кто приглашал Софию Ротару. У нас нет такой политики, чтобы приглашать топовых артистов за огромные гонорары в Казахстан», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в Правительстве РК.

По его словам, зарубежные артисты приглашаются только за счет спонсорских денег.

«Мы в рамках ЭКСПО-2017 приглашали артистов театра «Ла Скала», 260 человек, но за счет группы компании Eni. Пласидо Доминго приехал благодаря марке часов Rolex», - заявил он.