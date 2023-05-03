Зарубежные вузы целенаправленно переманивают лучших школьников из РК – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил проанализировать ряд вопросов миграционного характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближается пора сдачи выпускниками школ единого национального тестирования и выбора ими вуза для получения образования. Не секрет, что из года в год многие зарубежные вузы ведут целенаправленную политику для переманивания лучших школьников из Казахстана, которые в дальнейшем зачастую остаются в этих странах. Если опираться на официальную статистику, Казахстан был привлекательным только в период с 2004 по 2011 годы, когда сальдо притока в страну было положительным», - сказал Асхат Рахимжанов на пленарном заседании Мажилиса.

В этот период наименьший показатель прироста населения за счет миграции был в 2008 году (1117 человек), а самый большой – в 2006 году, когда в страну прибыл 66 731 человек, а выехало за пределы республики 33 690, с приростом на 33 041 человека. Но с 2012 года страну больше покидает казахстанцев, чем прибывает новых людей, желающих подать на получение гражданства. Так, в 2021 году отрицательное сальдо составило - 21 217 человек.

«С учетом геополитической ситуации этот отток прекратился. Тем не менее, отрицательное сальдо сохраняется – 6722 человека по итогам 2022 года. Для нашей страны, учитывая плотность на душу населения, это катастрофическая цифра. Особенно, если учесть, что по данным Всемирного банка, потеря одного человека с высшим образованием эквивалентна миллиону долларов США. С 2000 года число казахстанцев в результате оттока за рубеж уменьшилось на 346 тысяч человек. К сожалению, им на смену чаще всего на территорию Казахстана прибывает, зачастую нелегально, неквалифицированная рабочая сила из соседних стран. Они не только не платят налоги, но и «отбирают хлеб» у наших соотечественников», - считает депутат.

Как отметил А. Рахимжанов, в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) «Экономика Центральной Азии: новый взгляд» указано, что Казахстан является ведущей экономикой Центральной Азии. В условиях дефицита рабочих мест в соседних странах, в Казахстан часто прибывают гастарбайтеры из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

«В Таджикистане и Кыргызстане денежные переводы составляют около 25% от всего ВВП страны. В Узбекистане их доля ниже, но уровень зависимости потребления от доходов мигрантов сохраняется высоким, около 15% ВВП. По официальным данным МВД, анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов», - заключил мажилисмен.

Депутат попросил Правительство ответить на ряд вопросов.

«МВД периодически проводит работу по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Сколько физических лиц было привлечено к административной ответственности в связи с этим в прошлом году, какова эта динамика за последние 5 лет? Из каких стран основные нарушители? Не назрела ли необходимость ужесточения наказания как для нарушителей, вплоть до установления запрета в будущем пересекать казахстанскую границу, так и для казахстанских физических и юридических лиц, которые прикрывают нелегалов и создают им условия для нарушения законодательства?» - спросил А. Рахимжанов.

«Проводится ли анализ, какой процент абитуриентов по окончании 11 классов поступают в вузы? В вузы каких государств они поступают? Прошу предоставить данные за последние 5 лет», - добавил депутат.