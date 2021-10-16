Зарубежные вакцины станут платными для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарубежные вакцины будут платными для граждан страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава уточнил, что бесплатными вакцинами останутся вакцины, которые производятся внутри Казахстана.

«Мы предполагаем, что раз мы в Казахстане можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы будем эту вакцину у себя закупать в рамках бесплатного гарантированного объема», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

«При этом остальные вакцины, так же как на сегодняшний день по остальным прививкам - по гриппу, будут допущены к коммерческому обращению, то есть на рынке. Мы сейчас агитируем компании для того, чтобы они могли поставлять эти вакцины на рынок Казахстана и предлагать свои услуги», - отметил министр здравоохранения.