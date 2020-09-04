Зарубежные специалисты отмечают уникальность легкоатлетического манежа в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Легкоатлетическом манеже Ольги Рыпаковой в ближайшее время в эксплуатацию введут дополнительный корпус, где спортсмены-участники соревнований будут полноценно разминаться и готовиться к стартам. Премьер-Министру Аскару Мамину презентовали данную зону во время его рабочей поездки в регион 3 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Разминочная зона была построена по поручению главы региона Даниала Ахметова, который всегда поддерживал и поддерживает легкую атлетику не только Восточного Казахстана, но и всей страны.

На ней 8 дорожке, где можно будет тренироваться в забегах на сто метров даже в зимнее время года. Кроме того, есть секторы для прыжков в длину и высоту и даже для метания.

По словам олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, тренер-консультант из Европы, посетив манеж в Усть-Каменогорске, отметил, что аналогов ему практически нет. В большинстве случаев для соревнований возводят сборные манежи, которые после легкоатлетических состязаний разбирают. В нашем случае, теперь в новом корпусе манежа есть ещё и дополнительный тренажёрный зал, кабинеты для медицинских специалистов. А это означает, что здесь спортсмены смогут не только тренироваться и готовиться, но и проходить реабилитацию.

Кроме того, ожидается, что рядом с манежем появится специальное поле для метаний. На данный момент в Казахстане это единственное стационарное здание и для соревнований, и для тренировок. Здесь закуплено прекрасное современное оборудование и спортивный инвентарь, это позволяет сказать, что и в ближнем зарубежье вряд ли можно найти настолько полностью удовлетворяющее все чаяния легкоатлетов и соответствующее всем международным стандартам спортивное сооружение.