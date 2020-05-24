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Зарубежные поклонники Димаша празднуют его день рождения

24 Мая 2020 17:03
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Зарубежные поклонники Димаша празднуют его день рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня всемирно известному казахстанскому певицу Димашу Кудайбергену исполнилось 26 лет. Китайские поклонники артиста празднуют день рождения своего кумира в социальных сетях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многие из его фанатов подготовили короткие поздравительные видеоролики с целью отметить этот праздник вместе с любимым певцом. Некоторые поклонники Димаша поздравляют его, исполнив песню, станцевав и сыграл на фортепиано. Его фанаты даже нарисовали портрет любимого исполнителя.

В китайской часто используемой социальной сети Weibo поклонники артиста составляют свои пожелания и поздравления на личном аккаунте Димаша Кудайбергена. Количество комментариев фанатов, оставивших пожелания и поздравления в аккаунте певца, превысили более 20 тысяч.

Напомним, ранее китайские поклонники Димаша в честь 26-летия кумира посадили 2780 деревьев.




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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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