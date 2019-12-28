+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 0 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарубежные парламентарии соболезнуют казахстанцам в связи с авиакатастрофой в Алматы

28 Декабря 2019 15:40
Поделиться:
Зарубежные парламентарии соболезнуют казахстанцам в связи с авиакатастрофой в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина поступают телеграммы соболезнования от Парламентов других стран в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме

Место крушения самолета обследовала служба защиты животных и растений
«Учитель года» Назым Абаганова спаслась в авиакатастрофе под Алматы Пострадавших в авиакатастрофе детей перевели из реанимации в профильные отделения в Алматы МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу

«От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air», в результате которого погибли люди», - говорится в телеграмме председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Джумабеков также направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге.

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте телеграммы председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.

Спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что турецкий народ разделяет с братским народом Казахстана боль невосполнимой утраты.

Телеграммы на имя спикера Мажилиса продолжают поступать.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив