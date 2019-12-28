Зарубежные парламентарии соболезнуют казахстанцам в связи с авиакатастрофой в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина поступают телеграммы соболезнования от Парламентов других стран в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air», в результате которого погибли люди», - говорится в телеграмме председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Джумабеков также направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге.

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте телеграммы председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.

Спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что турецкий народ разделяет с братским народом Казахстана боль невосполнимой утраты.

Телеграммы на имя спикера Мажилиса продолжают поступать.