Зарубежные парламентарии соболезнуют казахстанцам в связи с авиакатастрофой в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина поступают телеграммы соболезнования от Парламентов других стран в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю искренние соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air», в результате которого погибли люди», - говорится в телеграмме председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна.
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Джумабеков также направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге.
«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте телеграммы председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.
Спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что турецкий народ разделяет с братским народом Казахстана боль невосполнимой утраты.
Телеграммы на имя спикера Мажилиса продолжают поступать.
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