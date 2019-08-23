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Зарубежные музыканты приехали на фестиваль Jezkiik в Улытау

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Августа 2019, 16:03
Зарубежные музыканты приехали на фестиваль Jezkiik в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Музыканты из Сербии, Венгрии, Италии и Испании приехали на фестиваль этнической музыки Jezkiik. Он организован в рамках программы «Рухани жаңғыру» и начнётся 24 августа в Улытау Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

На брифинге, который прошёл накануне на площадке региональной службы коммуникаций, гости поделились впечатлениями. Они рассказали о своих ожиданиях и о том, что успели узнать о народной музыке кочевников.

По словам музыкантов, приехать в Казахстан их сподвигли рассказы коллег, побывавших на первом фестивале Jezkiikв минувшем году.

«Впервые я услышала об этом фестивале от мексиканских музыкантов. Они очень хорошо о нём отзывались. К тому же, этот фестиваль молодой, и нам захотелось принять в нём участие, открыть что-то новое для себя. Наша группа гастролирует с 1991 года, мы были во многих странах, но в Казахстан приехали впервые. Это очень интересный опыт для нас», - говорит Мария Гуерреро Гитиеррез из Испании.

Гости пока не успели близко познакомиться с культурой и музыкальными традициями нашей страны, однако уверяют, что сделают это при первой же возможности.

«Конечно же, мы слышали казахскую народную музыку на различных фестивалях в других странах, но не изучали её подробно. Первое впечатление от кюев - необычно для нас. Однако, когда начинаешь вслушиваться, разбирать всё по нотам, понимаешь, что это очень глубокая и интересная музыка», - делится итальянец Пьетро Маскиандаро.

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Участники фестиваля рассказали, что в Улытау они исполнят для зрителей исконную музыку своих народов. Тем самым познакомят с историей, традициями и философией своих стран.

«Музыка - это универсальный язык. Её не нужно переводить, она понятна абсолютно всем и всегда. Именно музыкой мы хотим передать мир, любовь и радость - то, чем живёт Италия, - поясняет Пьетро Маскиандаро.

Второй фестиваль этнической музыки Jezkiik состоится завтра, 24 августа, в Улытау, в местности Болатсай. Он организован в рамках программы «Рухани жаңғыру». В нём примут участие группы MORESCANOVA (Италия), CARMEN GUERRERO FLAMENCO (Испания), Serbian Abrasevic band

(Сербия), Dunajbanda (Венгрия).

На сцене также выступят и казахстанские исполнители: Айгуль Улькенбаева, Жангали Жузбаев, Айгуль Косанова, Улжан Байбосынова, айтыскеры Аманжол Альтаев и Сара Токтамысова, этногруппа «Хассак».

Завершением фестиваля станет Гала-концерт с участием Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова, группы «Улытау», легендарной группы «Дос Мукасан», степ-группы «Алтын батыр», группы «Алатау серілері».

Для гостей фестиваля устроят мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, дерева и других материалов, традиционно использовавшихся в быту кочевников, а также приготовят блюда национальной казахской кухни, организуют национальные игры.

Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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