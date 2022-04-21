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    13:18, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Зарубежные инвесторы проявляют серьезную активность на казахстанском рынке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Текущая геополитическая ситуация дала Казахстану новые возможности. С таким заявлением выступил глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за геополитической ситуацию в первую очередь страдают те, у кого возникли проблемы с логистикой. То, что цепочки поставок где-то приостановились или сорвались – это серьезнейшая проблема, но мы ее постоянно обсуждаем с Правительством на площадке оперативного штаба, рабочих групп. И многие вопросы действительно оперативно решаются. Вопрос курса (доллара - прим. ред) тоже сыграл немаловажную роль, но, в целом, все стабилизируется. Вопрос банковского или финансового сектора – это тоже важный вопрос», - сказал Раимбек Баталов в кулуарах перед началом отчетной встречи Регионального совета палаты предпринимателей г. Нур-Султана с бизнес-сообществом города.

    По его словам, были проблемы с российскими банками, которые работали на территории Казахстана, но сейчас и этот вопрос начинает решаться.

    «В целом, мы считаем, что вопрос геополитики также открывает новые возможности, потому что там, куда не мог попасть казахстанский бизнес либо имел маленькую долю, сейчас открывается доступ. Кроме того, мы видим серьезную активность не только российских или украинских, но и зарубежных инвесторов на рынке РК. Казахстан, как считаем мы и бизнес, наиболее интересен с точки зрения локации между рынками Китая и СНГ. Поэтому возможности есть, и я считаю, что крайне важно сейчас эти возможности использовать», - заключил глава Нацпалаты.


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