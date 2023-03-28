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    Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы

    28 Марта 2023, 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина (Nas Daily) посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города – яблоке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео было опубликовано в YouTube, Instagram и TikTok. Общая аудитория проекта составляет более 60 млн пользователей. Видеоролик о крупнейшем городе Казахстана на странице блогера в Instagram набрал уже более 1 млн просмотров.

    «Знаете ли вы, что все яблоки в мире появились из одной страны? И вы ни за что не догадаетесь, из какой именно, потому что я - в стране яблок. Добро пожаловать в Казахстан! Это страна в Центральной Азии, куда ни посмотрю, везде яблоки. Картины с изображением яблок, статуэтки из яблок, окна из яблок, десерты из яблок и даже город, названный в честь яблок! Это город Алматы, а Алматы является родиной яблок», - рассказала на видео одна из членов команды.



    Канал Nas Daily известен своими видео, которые демонстрируют особенности культуры разных стран и уникальные места по всему миру, обязательные для посещения туристов.

    В акимате Алматы сообщили, что видеоролик о мегаполисе был создан при поддержке управления туризма города и туристского информационного центра Visit Almaty. Всего команда Nas Daily успела снять пять роликов: четыре – в Алматы, один – в Астане, посвященные культуре, истории и другим особенностям Алматы и Казахстана в целом.

    «Члены команды поделились положительными впечатлениями от поездки в Казахстан, отметив обилие вкусной еды, богатые национальные традиции, гостеприимство и красоту природы, а также порекомендовали Алматы для обязательного посещения», - отметили в пресс-службе акимата Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Видео
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