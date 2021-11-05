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Зарубежные бизнес-стажировки будут организованы для казахстанских предпринимателей

5 Ноября 2021 14:58
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Зарубежные бизнес-стажировки будут организованы для казахстанских предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах по реализации направления «Повышение предпринимательской активности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках направления «Повышение предпринимательской активности» предусматривается обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, в том числе в рамках проекта «Бастау Бизнес», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

В целях расширения деловых связей, по его словам, предусматривается организация зарубежных бизнес-стажировок.

«Вместе с тем, будут реализованы такие проекты как «Молодежная практика для выпускников», «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных, а также проект «серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста. В результате принятия всех мер, доля лиц, открывших собственное дело, увеличится в 1,7 раз», - отметил министр.

А доля лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после субсидируемых рабочих мест, вырастет в 1,4 раза (с 50 до 70%).

«Количество субъектов предпринимательства, получивших нефинансовые меры поддержки, достигнет 638 тыс. ед., уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения вырастет с 55 до 80%», - заключил глава Миннацэкономики.

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#Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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