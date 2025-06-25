Зарубежные онлайн-покупки выведут в отдельную категорию — Мажилис одобрил изменения

Речь идет о документе, который вводит новые нормы для регулирования трансграничной электронной торговли. Основное новшество — появление в правовом поле ЕАЭС оператора электронной торговли. Это, как правило, почтовый оператор, который будет отвечать за логистику, взаимодействие с интернет-магазинами и таможенными органами, а также оформление и хранение таких товаров.

Протокол предусматривает ряд ключевых изменений:

новая категория товаров — все посылки, отправленные из зарубежных интернет-магазинов физическим лицам через международные почтовые отправления, будут выделяться в отдельную категорию — товары электронной торговли. Сейчас они классифицируются как товары для личного пользования;

официально вводится понятие оператора электронной торговли, который будет доставлять такие товары и выполнять таможенные операции. В странах ЕАЭС уже проводится пилотный проект по внедрению этой практики;

вводится специальная декларация электронной торговли, с помощью которой будет осуществляться таможенное оформление всех таких товаров. Сейчас декларация подается только при превышении лимита беспошлинного ввоза в 200 евро или 31 кг.

Ожидается, что изменения позволят упорядочить и упростить процессы, связанные с растущим объемом интернет-торговли между странами и третьими государствами, а также усилить контроль на этапе таможенного оформления.

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