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    12:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Зарубежные онлайн-покупки выведут в отдельную категорию — Мажилис одобрил изменения

    Мажилис Парламента РК принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года». Документ будет направлен на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Речь идет о документе, который вводит новые нормы для регулирования трансграничной электронной торговли. Основное новшество — появление в правовом поле ЕАЭС оператора электронной торговли. Это, как правило, почтовый оператор, который будет отвечать за логистику, взаимодействие с интернет-магазинами и таможенными органами, а также оформление и хранение таких товаров.

    Протокол предусматривает ряд ключевых изменений:

    • новая категория товаров — все посылки, отправленные из зарубежных интернет-магазинов физическим лицам через международные почтовые отправления, будут выделяться в отдельную категорию — товары электронной торговли. Сейчас они классифицируются как товары для личного пользования;
    • официально вводится понятие оператора электронной торговли, который будет доставлять такие товары и выполнять таможенные операции. В странах ЕАЭС уже проводится пилотный проект по внедрению этой практики;
    • вводится специальная декларация электронной торговли, с помощью которой будет осуществляться таможенное оформление всех таких товаров. Сейчас декларация подается только при превышении лимита беспошлинного ввоза в 200 евро или 31 кг.

    Ожидается, что изменения позволят упорядочить и упростить процессы, связанные с растущим объемом интернет-торговли между странами и третьими государствами, а также усилить контроль на этапе таможенного оформления.

    Ранее агентство Kazinform сообщало о том, что покупают казахстанцы в интернете.

    Иностранные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане.

    Теги:
    Торговля Интернет ЕАЭС Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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