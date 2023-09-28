Зарубежные авиакомпании стали чаще летать над Казахстаном

Китай заявил о готовности рассмотреть экспорт специальных жидкостей для нужд гражданской авиации Казахстана. Об этом стало известно в ходе визита министра транспорта РК Марата Карабаева в КНР. На брифинге глава ведомства объяснил, почему было принято такое решение, к какому соглашению пришли две стороны в ходе переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В текущей обстановке многие авиакомпании начали использовать наше авиационное пространство. По сравнению с 2021, 2022 годами рост был на 90%, именно по использованию нашего авиапространства. Конечно, эти компании хотят не только пролетать по территории Республики Казахстан, но и хотят останавливаться, осуществить дозаправку, технический осмотр. Для этого нам критически не хватает авиатоплива. Сейчас потребность составляет 1 млн 300 – 1млн 350 тонн. Но это не покрывает наши возможности, возможности трех НПЗ. Мы импортируем из Российской Федерации. Поэтому ставим концептуальный вопрос, чтобы на базе наших аэропортов развивать КаргоХаб. То есть, чтобы был грузовой определенный. Но главным ограничивающим фактором является отсутствие авиатоплива, специальных жидкостей, - прокомментировал Марат Карабаев на брифинге.

Министр транспорта отметил, что действительно можно импортировать специальные жидкости из Китайской Народной Республики, однако стоит вопрос о сертификации.