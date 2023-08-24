Зарплаты водителей общественного транспорта поднимут осенью в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане планируется на 10% поднять зарплаты водителей общественного транспорта в октябре-ноябре текущего года. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Бауыржан Тайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существуют у нас текущие проблемы – одна из них, это дефицит водителей. В рамках решения вопроса с дефицитом водителей мы в прошлом году подняли их зарплату на 20% в государственных предприятиях. Затем этому примеру последовали и частные предприятия. В текущем году первого июня подняли на 15% и планируем где-то вот в текущем году в октябре-ноябре еще поднятие обеспечить на 10%», - сказал Бауыржан Тайбергенов.

По его словам, это делается для покрытия дефицита водительского состава.

Ранее сообщалось, что в столице спрос на общественный транспорт очень высок и порядка 48% населения пользуется общественным транспортом. Для обеспечения бесперебойной работы обслуживания имеется 99 маршрутов, более 1500 водителей задействовано и порядка 1100 единиц автобусов.