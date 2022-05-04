4 Мая 2022 13:58

Зарплаты в компаниях Самрук-Казына доходят до 1,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» считают, что уровень оплаты труда должен быть таким же, как в крупных компаниях Казахстана, в зависимости от рода бизнеса. Это нужно для поддержания мотивации сотрудников. Таким мнением поделился председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что у руководящих работников зарплаты не менялись с 2016 года. Вопрос повышения зарплат планируется поднять в Правительстве РК. Сейчас уровень зарплат соизмерим с уровнем соответствующих госслужащих, варьируется от 700 тыс. до 1 млн тенге, в некоторых портфельных компаниях – до 1,5 млн тенге на руки.

«Мы сейчас путем открытого конкурса проводим рекрутинг, и большинство кандидатов просто отказываются от наших вакансий. Часть людей, которых мы пригласили, в том числе из Украины, мы взяли с рынка. Они пришли на уровень оплаты труда в 3-4 раза меньше, чем они получали. Это на самом деле очень патриотический порыв. Нужно отдельно отметить ведущий менеджмент наших портфельных компаний. Люди пришли сюда на зарплату в 10 раз меньшую, чтобы помочь Казахстану, внести свою лепту. То есть люди, которые следят за репутацией, работали в крупном бизнесе, в ведущих международных компаниях, готовы помочь. Мы здесь и нематериальную мотивацию используем. В данный момент это очень важно», - сказал А. Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что существенно снизились оклады, вознаграждения для независимых директоров почти на 30%.

Увеличилась заработная плата производственному персоналу до 48%, расходы на эту статью составили более 220 млрд тенге дополнительно. Данное повышение затронуло более 200 тысяч человек.

При этом численность корпоративного центра фонда сократилась в 2 раза – с 248 до 124 человек, управленческих работников – с 10 до 5, структурных подразделений – с 27 до 18. Полностью исключен институт советников по всей группе – это 106 человек. Закрыты зарубежные представительства фонда в Лондоне, Москве, Пекине, Абу-Даби. Это позволило сократить расходы на 2,6 млрд тенге.