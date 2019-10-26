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Зарплаты учителей и врачей должны быть выше средней по стране - Бердибек Сапарбаев

26 Октября 2019 16:35
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Зарплаты учителей и врачей должны быть выше средней по стране - Бердибек Сапарбаев

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с учителями и работниками сферы образования, передает МИА «Казинформ».

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В своём выступлении он рассказал о реализации задач, поставленных Президентом в Послании народу «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

Вице-премьер отметил, что по поручению Главы государства будут решены вопросы повышения статуса педагогов, улучшения их материального обеспечения и другие проблемы сферы образования. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

«Развитие каждой страны зависит от уровня образования, здравоохранения, культуры граждан. Важно, чтобы наши дети получали качественное образование в соответствии с международными стандартами. Поэтому мы должны повышать статус учителей, их материальное обеспечение. По поручению Президента в течение 4 лет зарплата учителей будет увеличена в два раза. В перспективе зарплата наших учителей и врачей должна быть выше средней зарплаты по стране», - отметил он.


Также по мнению вице-премьера, заработная плата директоров школ должна зависеть от качественных показателей.

«Например, в этой школе учится 4000 детей, а в соседней 500 детей. Нагрузка разная, а зарплата у директоров одинаковая. Также не берётся во внимание качество обучения, количество выпускников «Алтын белгі», порядок в школе и другое. Все эти вопросы будут учтены в новом законе», - добавил Сапарбаев.

Кроме того, вице-премьер призвал педагогов усилить работу по духовно-нравственному воспитан молодого поколения.

«К сожалению, в последнее время растёт количество суицидов и правонарушений среди подростков. Это говорит о том, что ослабло взаимодействие родителей и учителей, хуже стала воспитательная работа, в том числе со стороны родителей. Мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы скоординировать усилия общества и государства в ее решении. Воспитать достойное поколение - наша общая задача», - заключил он.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Образование, Здравоохранение,
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